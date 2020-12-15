Halk TV CHP'deki tecavüz ifşası yüzünden yayından kaldırmıştı! İşte yeni adresi

Halk TV’de yayından kaldırılan "Şimdiki Zaman Siyaset" programının yeni adresi belli oldu.

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Halk TV’de yayımlanan Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu ve Barış Yardakaş, İsmail Saymaz, Erol Mütercimler ve Elfin Tataroğlu konuk olarak yer aldığı Şimdiki Zaman Siyaset programının yayından kaldırılması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında “Size bugün bir medya dedikodusu yazmak istiyorum” diyerek programın yeni adresini duyurdu.



“Peki program gerçekten katılımcıların başka kanallara çıkması ve Halk TV’nin o saatlerdeki reytingini düşürmesi nedeniyle mi kaldırıldı?” diye soran Ataklı "Halk TV’den bu konuda hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Medya kulislerindeki yaygın inanışa göre ise; özellikle Barış Yarkadaş’ın CHP’de ortaya çıkan bazı taciz-tecavüz olaylarını İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu da suçlayarak açıklaması, CHP’de rahatsızlık yarattı ve CHP bu programın kaldırılması için Halk TV’ye baskı yaptı." dedi.



"KRT ekranlarından sunmaya başlayacaklarmış"

Medya dedikodusunu köşesinden aktaran Ataklı "Şimdi duyduğum dedikoduya gelelim. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin bu olayla böylesine ilişkilendirilmesinden çok rahatsız olmuş. CHP yöneticileri, KRT’nin yönetimiyle görüşmüşler. Halk TV’den çıkarılanlar önümüzdeki günlerde aynı programı KRT ekranlarından sunmaya başlayacaklarmış." ifadelerini kullandı.



Gerçek sebep Barış Yarkadaş'ın CHP ifşaları

CHP'nin yayın organı Halk TV'nin, programı bitirmesindeki ana nedenin, CHP İstanbul il teşkilatındaki taciz ve tecavüzlere karşı sesini en hızlı yükselten ve olayların perde arkasını ifşa eden Barış Yarkadaş'ı cezalandırmak olduğu belirtiliyor. Barış Yarkadaş, CHP'deki taciz ve tecavüzlere tepki gösterince CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından 'şov yapmakla' suçlanmıştı. Bunun üzerine Barış Yarkadaş, olayların perde arkasını ve Canan Kaftancıoğlu'nun yaptıklarını tek tek ifşa etmişti. Yakadaş'ın Halk TV'den gönderilerek cezalandırıldığı ifade ediliyor.