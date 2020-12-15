Türkiye tek yürek oldu! Meclis'teki 4 siyasi partiden S-400 yaptırımlarına ortak tepki

Meclis'teki 4 siyasi parti, ABD'nin CAATSA kapsamında aldığı Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada "ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz" denildi.

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ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yaptırımlarını açıkladı. Uygulanacak yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB) hedef alıyor.

Meclis'teki 4 siyasi parti, ABD'nin açıkladığı CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi.

"Kararı reddediyoruz"

TBMM'de; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi. Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

"Geri adım atacak bir ülke değiliz"

4 partinin imzaladığı ortak açıklamada şöyle denildi:ABD yönetiminin yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir.

CHP: Elinizin tersiyle itin. 'Hadi oradan.' deyin

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararlarına CHP'nin tepkisini Grup Başkanvekili Engin Altay dile getirdi. Altay, "Türkiye'nin ABD'nin himayesine ihtiyacı yoktur" dedi.

Engin Altay, ABD’nin yaptırımına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Altay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararını hatırlatarak, "CHP olarak hükümete diyoruz ki onları elinizin tersiyle itin. 'Hadi oradan.' deyin, zerre taviz vermeyin, minnet etmeyin, Türkiye'ye de hakaret ettirmeyin. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Rusya'nın desteğine ihtiyacı yoktur." diye konuştu.

"Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir"

ABD'nin yaptırım listesine ekleme kararı aldığı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, şunları kaydetti: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir.

"Müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır. ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir." sözleriyle rest çekti.

"Türkiye’deki Amerikan üsleri kapatılmalı"

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ve eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü Bartu Soral, "CAATSA yaptırımlarına cevap olarak Türkiye’deki Amerikan üsleri kapatılmalı" düşüncesini dile getirdi.

CAATSA yaptırımlarını “malumun ilamı” olarak tanımlayan Soral, "Milli Muharip Uçak (MMU) üretmediğimiz sürece bağımsızlığımız söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"NATO ittifakının güvenliği ile bağdaşmıyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askerî, politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliği ile bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz" açıklaması yaptı.

"Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır." tepkisini ortaya koydu.