Pendik'te 100 milyon liralık vurgun yapanların kim olduğu ortaya çıktı

PENDİK’te bulunan Yediemin Otoparkındaki 100 milyon TL değerindeki 47 aracın çalınması olayının altından şoke eden detaylar çıktı. Otomobilleri çalanların otopark sorumluları oldukları belirlendi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 ayda Pendik’teki Yediemin Otoparkında meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışmasıyla araçların otoparkta tırlara yüklenip Bursa Yıldırım ilçesinde bulunan başka otoparklara götürülerek orada parçalara ayrılıp satıldığı ortaya çıktı.



Ekipler, tır şoförlerine ulaşarak ifadelerini aldı. Tır şoförleri, taşıdıkları araçları hurda olarak bildiklerini, bu şekilde bilgi verildiğini söyleyerek tırları kiralayan kişilerin isimlerini verdi. Bunun üzerine ekipler, olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti.







Araçları çalanlar otopark sahipleri çıktı

Ekipler, Yediemin Otoparkından toplam 100 milyon TL değerindeki 47 aracın çalınması olayıyla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ünün Yediemin Otoparkının sorumlusu ve ortakları olduğu ortaya çıktı. 2 şüphelinin ise Bursa’da otomobilleri satın alan kişiler olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, otoparklardaki kapasite dolduğunda araçları önce Tuzla’daki bir depoya gönderdiği daha sonra da kiraladıkları tırlarla Bursa’ya götürdüğü belirlendi. Bursa’daki otoparklarda yapılan operasyonlarda ise çok sayıda henüz parçalanmamış ya da hurda haldeki araç ele geçirildi.

3 kişi tutuklandı







3'ü tutuklandı 2'i serbest kaldı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.