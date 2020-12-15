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Meksika'da uyuşturucu karteli kan dondurdu! Hırsızlıkla suçlanan 3 kişinin ellerini kesti

MEKSİKA’nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden Jalisco Nueva Generacion Karteli (Yeni Nesil Jalisco Karteli) hırsızlıkla suçladığı biri kadın üç kişinin ellerini kesti.

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Meksika’da bir uyuşturucu karteli, hırsızlıkla suçladığı biri kadın üç kişinin ellerini kesti. Elleri kesilen 22 yaşındaki kadınla, 23 ve 25yaşlarındaki iki erkeğin. Guanajuato eyaletinde cuma gerçekleşen olayda bölge halkı, üç kişinin, yanlarında Meksika’nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden Jalisco Nueva Generacion Karteli (Yeni Nesil Jalisco Karteli) tarafından imzalanmış bir notla araçtan atıldığını söyledi.

Kim çalmaya devam ederse onların da başana gelecek

Söz konusu notta şu ifadeler yer aldı: "Bu benim başıma geldi çünkü ben iyi ve çalışkan insanlara saygı duymayan bir hırsızım. Kim çalmaya devam ederse bu onların da başına gelecek." Daily Mail'in aktardığına göre, grupla birlikte, kesik ellerinin içinde olduğu bir çanta da bulundu.

Sağlık durumları ciddiyetini koruyor

Grup araçtan atılmadan önce gözleri kapatılmış, kaçmalarını önlemek için kollarıyla bacakları birbirine ve kanamadan ölmelerini durdurmak adına da bilekleri bir telle bağlanmıştı. Bölgeye gelen sağlık ekibi, üçlüyü hastaneye kaldırırken kesik elleri de bir buz torbasına koydu ancak bunların dikilip dikilemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kartelin lideri 10 milyon dolar ödülle aranıyor

Zira yetkililer, gruptaki herkesin sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade etti.  Bununla birlikte, söz konusu kartelin lideri Nemesio Oseguera Cervantes, bir diğer uyuşturucu karteli lideri “El Chapo”nun tutuklanmasından sonra Meksika’nın en çok aranan kişisi durumuna gelmiş, yakalanmasını sağlayacak bilgiler için tam 10 milyon dolarlık (yaklaşık 78 milyon TL) ödül teklif edilmişti.

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