Bilecik'te 21 yıl önce ölen annesinin sakladığı küpü buldu içinden bakın ne çıktı!
ESKİŞEHİR'de ikamet eden 65 yaşındaki Mehmet Ateş, seneler sonra girdiği Bilecik'teki ata yadigarı köy evinde, 21 yıl önce vefat eden annesinin 1980'li yılların ortasında yapıp sakladığı pekmezi buldu.
Koyunlu köyünde iki katlı evi aile büyükleriyle gezen 65 yaşındaki Ateş, binanın yan girişinde bulunan merdivenin altında, toprağa gömülmüş ve üst kısmı açığa çıkmış bir küp gördü. Etrafı çamurla sıvanmış 70 santimetre uzunluğundaki küpü inceleyen Ateş, içinde annesinin yıllar önce yaptığını tahmin ettiği üzüm pekmezine rastladı.
Bölgede yetişen üzümden yapılan pekmezin bulunduğu küpü hatıra olarak muhafazaya alan Ateş, bunu torunlarına bırakmak istiyor.
"Küpe doğru yaklaşırken 'İnşallah altın vardır' diye espri yaptım"
Mehmet Ateş, AA muhabirine, 1993 yılında babasının, 1999'da da annesinin vefat ettiğini ve yıllardır evlerinde kimsenin yaşamadığını belirten Ateş, en son lise yıllarında yaşadığı eve seneler sonra ablası ve yeğenleriyle girdiğini anlattı.
Evi gezerken çocukluk ve gençlik anılarını hatırladıklarını anlatan Ateş, şöyle konuştu: