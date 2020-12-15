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Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan İBB'ye tepki: Haksız rekabet!

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, belediye meclisine taşıdığı 142 yeni halk ekmek büfesi açma talebine tepki gösterdi.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, yaptığı açıklamada, İBB'nin yeni 142 halk ekmek büfesine ilişkin talebinin anlaşılır olmadığını, belediyenin, hali hazırda 500'e yakın büfe ile esnafa karşı haksız rekabet yarattığını savundu.

Belediyenin, işi tamamen siyaset üzerinden gündeme getirdiğini ileri süren Balcı, "Unutulmamalı ki bu tür siyasetler, 1990'ların Türkiyesi'nde geçerliydi. Bugün, 'hizmet üreteceğim' diye göreve gelenlerin, esnaflık yapması tamamen yanlış bir uygulamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, Belediye tarafından su ve ulaşım gibi hizmetlere yapılan zammı da anımsatırken, 142 ilave ekmek büfesi açılması çabasının hizmet olarak adlandırılamayacağını aktardı ve şöyle devam etti:

İyisi mi siz belediyenin asıl işi olan hizmeti öncelik olarak gündeminize alın, biz de esnaflığın gereği olarak ekmeği nasıl kaliteli ve hesaplı çıkarabiliriz ona bakalım.

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