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Denizli'de silahlı saldırı: Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu 3 kurşunla ağır yaraladı

DENİZLİ'de dayısının oğlunu eşiyle ilişki yaşadığı yönünde suçlayan şahıs, kan döktü. Muhammet K., 35 yaşındaki akrabasını tabancayla vurarak ağır yaraladı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Karakurt Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Muhammet K. (42) ile dayısının oğlu Sinan M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet K., kendisi gibi 1 çocuk babası olan Sinan M.'yi karnından ve omzundan tabancayla yaraladı.

Olayın ardından Muhammet K. kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Sinan M., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis yakaladı: Bu nedenden tartıştık

Olayın ardından kaçan Muhammet K. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Muhammet K., polisteki ifadesinde dayısının oğlunun, eşiyle ilişkisi olduğu ileri sürüp, "Bu nedenle tartıştık. Kendisini tabancayla yaraladım" dediği öğrenildi.

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