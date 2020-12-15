BIST 1.396
DOLAR 7,85
EURO 9,54
ALTIN 467,57
HABER /  YEREL

Aksaray'da 3 çocuğuna silahla ateş ettirmişti! O baba gözaltına alındı

AKSARAY'da 3 çocuğuna tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettiren baba gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hatipağatolu köyünde, babası Z.D'nin (41), küçük yaştaki çocuklarına tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettirmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler, Z.D'yi, Hatipağatolu köyündeki ikametinde gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, bir tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 500 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye tek yürek oldu! Meclis'teki 4 siyasi partiden S-400 yaptırımlarına ortak tepki
Soral: CAATSA yaptırımlarına cevap olarak Türkiye’deki Amerikan üsleri kapatılmalı
Başkan Muhittin Böcek CHP'li bazı isimleri topa tuttu insan olmayı unuttuklarını gördüm
Sivas'ta 12 yaşında kendini doğalgaz borusuna asmıştı! Sebebi ortaya çıktı
Fatih Altaylı söyledi: Koronavirüs erkeklerde sertleşme sorunu yaratıyor
Son dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye sert tepki kökünden sarsacak
ÖNCEKİ HABERLER
Boraltan Köprüsü faciasının 98 yaşındaki tanığı 145 Azerbaycan Türkü'nün katledilişini unutamıyor
Denizli'de silahlı saldırı: Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu 3 kurşunla ağır yaraladı
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın önerisi olay oldu: S-400'leri iade edelim
Meksika'da uyuşturucu karteli kan dondurdu! Hırsızlıkla suçlanan 3 kişinin ellerini kesti
İrem Kübra Bakırtaş kimdir kaç yaşında instagram hesabı kapalı mı?
Safiye'nin gençliğini Masumlar Apartmanı'nda kim oynuyor?
Yorumlar