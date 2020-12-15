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Isparta'da evde bir anda fenalaştı! 8 yaşındaki çocuktan acı haber

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde evde fenalaşan Mahmut Yılmaz (8) ambulansla hastaneye götürülürken, yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemede Mahmut Yılmaz'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi.

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Eğirdir'e bağlı Sarıidris beldesinde oturan Turgay ve Cennet Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Mahmut Yılmaz, saat 11.00 sıralarında evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesinin çağırdığı ambulansa alınan Mahmut Yılmaz, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürülürken, yaşamını yitirdi. Mahmut Yılmaz'ın cesedi morga konuldu. 

Yapılan ilk otopside Mahmut Yılmaz'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Mahmut Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Mahmut Yılmaz'ın daha önce benzer bir rahatsızlık geçirmediği, ailesinde de kalp rahatsızlığı bulunan kimse olmadığı öğrenildi.

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