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Müdüre fırlatılan sandalye ‘silah’ sayıldı kadın öğretmenin 3 buçuk yıla kadar hapsi istendi

TRABZON’da seminere katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutulan tutanağı yırtan kadın sınıf öğretmeni H.A., tartıştığı okul müdürü T.Ö.’ye sandalye fırlattı. Suç duyurusu üzerine sandalye 'silah' olarak iddianameye girdi. Öğretmene 2 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Söz konusu öğretmenin ceza alması durumunda meslekten ihraç edilmesi de talep edildi.

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Olay geçen Eylül ayında Arsin ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda meydana geldi. Okul müdürü T.Ö., iddiaya göre sınıf öğretmeni H.A. hakkında, meslek içi eğitim seminerine katılmayıp, imza takip çizelgesinde de eksik imzaları olduğu gerekçesiyle tutanak tuttu. Okul müdürü T.Ö. tutanağı kadın öğretmene verince, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Duruma tepki gösteren kadın öğretmen, bahse konu tutanak kağıdını yırttı.

Diğer öğretmenler araya girdi

Yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan müdür ve öğretmen, okul bahçesinde karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı. Hakaretlerini sürdürdüğü öne sürülen kadın öğretmen, tartışma sırasında, okul girişinde bulduğu sandalyeyi müdüre fırlattı. Taraflar, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirilirken, okul müdürü, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan olay üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Şikayet üzerine ifadesi alınan kadın öğretmen, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Okulda diğer görgü tanıkları ise okul müdürü lehine ifade verdi. Soruşturma tamamlanırken, kadın öğretmen hakkında ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘kamu görevlisine görevi nedeniyle alenen hakaret ve basit tehdit’ suçlarından iddianame düzenlendi.

Sandalye iddianameye 'silah' diye girdi

Olayda kullanılan sandalye, iddianameye ‘silah’ olarak girerken, öğretmen hakkında da, 2 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  İddianamede, ayrıca 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan öğretmen H.A.’nın ceza alması durumunda meslekten menedilmesi de talep edildi.

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