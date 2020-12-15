Masumlar Apartmanı Memduh kimdir gerçek ismi nedir?
TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin dedesi Memduh karakterini kim oynuyor sorusu birçok seyirci tarafından araştırıldı. Dizide Memduh karakterini ünlü seslendirme ve tiyatro sanatçısı Atilla Şendil oynuyor. Peki kimdir Atilla Şendil?Abone ol
Masumlar Apartmanı'nı izleyen birçok izleyici dizide İnci'nin dedesi Mehduh karakterini canlandıran ismi merak ediyor. Sevilen dizide Memduh karakterini seslendirme sanatçısı olan ve birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Atilla Şendil oynuyor.
1963’te Eskişehir’de doğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirmen Atilla Şendil, Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünden 1987’de mezun oldu.
Aynı sene, Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde kadrolu sanatçı olarak görev yapan Atilla Şendil, 1997 yılı itibarıyla kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Aynı anda seslendirme çalışmaları da yapan Atilla Şendil, Susam Sokağı'nda Büdü'yü seslendirdi.
Atilla Şendil, Çasod üyesidir.
Mıchelangelo, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Çayhane, Müfettiş, Bu Bir Rüyadır, Caligula, Şerefe 20. Yüzyıl, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü gibi birçok oyunda oynayan Atilla Şendil, Geçtim Ama Tiyatrodan, Kalpak, Sanat, Temiz Ev, Birdy ve Mavi Masal gibi birçok oyunun da yönetmenliğini yaptı.
Atilla Şendil, Çiçek Taksi, OKS Anneleri, Kurtlar Vadisi, Baba Evi, Sende Gitme, Leyla ile Mecnun, Vicdan, Güllerin Savaşı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kral Şakir ve Masumlar Apartmanı gibi birçok önemli projede de yer aldı.
Masumlar Apartmanı Memduh karakteri: Atilla Şendil’in oynadığı Masumlar Apartmanı dizisindeki Memduh, torunu da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesin diye çok fazla korumacı davranıyor.
Oynadığı oyunlar: Saatleri Ayarlama Enstitüsü : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008
Mıchelangelo (oyun) : Irmak Bahçeci - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012
Müfettiş : Nikolay Gogol - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Çayhane : Vern Sneider - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004
Caligula : Albet Camus - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Bu Bir Rüyadır : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü : Dario Fo - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Şerefe 20. Yüzyıl : Steve Martin - Tiyatrokare - 2000
Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
Akçalı Kel Memet : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Hadi Öldürsene Canikom : (Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Maymun Davası : Jerome Lawrance - Robert E. Lee - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1995
Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Don juan : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Düdüklüde Kıymalı Bamya : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1990
Müfettiş : Nikolay Gogol - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1990
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989
Sığıntılar : Sławomir Mrożek - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989
Ana Hanım Kız Hanım : Cahit Atay - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988
Çil Horoz (oyun) : Oktay Arayıcı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988
Boş Beşik : Necati Cumalı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
Ermiş Jeanne : George Bernard Shaw den Uyarlayan Müge Gürman - 1986
Mavi Masal : Salih Yakın - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
Küçük Nasrettin : Serpil Akıllıoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984