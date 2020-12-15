Antalya'da sevgilisini neden öldürdüğünü itiraf etti! Cesedi kokmasın diye bakın ne yapmış
ANTALYA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'nun cinayetiyle ilgili kan donduran detay ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1988 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, çareyi Afrika'da yaşayan bir arkadaşını aramakta buldu.
Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Eve girince şok oldular: Gelen çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken gördü.
10 gün önce hayatını kaybetti: Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko’nun cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.