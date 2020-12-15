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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Tavuk boyutunda yeni bir dinozor türü keşfedildi

Anadolu Ajansı

Independent'in haberinde, fosili iki taş levha arasından çıkarılan yeni türün, Portsmouth Üniversitesinde Profesör David Martill ve Robert Smyth ile Karlsruhe Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Profesör Dino Frey liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından keşfedildiği belirtildi. 

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"Ubirajara jubatus" ismi verilen dinozorun, 110 milyon yıl önce yaşadığı ve hayattayken karşı cinsi cezbetmek ya da düşmanlarını korkutmak için boynundaki tüyler dahil gösterişli özelliklere sahip olduğu belirlendi. 

Dinozorun omuzları üzerinden yükselen sert şeritlerin kendine has olduğu sanılırken, her bir şeridin ortasında küçük keskin bir çıkıntının bulunduğu kaydedildi. 

"Tür, erkek ve aynı zamanda genç"

Profesör Martill, keşifle ilgili "Türün erkek olduğunu kanıtlayamayız ancak dişi ve erkek kuşlar arasındaki farklılıklar dikkate alındığında tür büyük olasılıkla erkek ve aynı zamanda genç." değerlendirmesini yaptı. 

"Ubirajara jubatus"un, bilinen en küçük dinozorlardan "Compsognathus" ile yakın akraba olduğu da ifade edildi. 

Keşfin ayrıntıları, "Cretaceous Research" dergisinde yayımlandı.

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