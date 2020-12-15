BIST 1.395
DOLAR 7,84
EURO 9,54
ALTIN 465,69
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Belçikalı "Noel Baba" 118 kişiye Kovid-19 bulaştırmış

Anadolu Ajansı

Belçika'da Noel Baba kıyafetleriyle bakımevini ziyaret eden kişinin burada 118 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmasına sebep olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Belçika basınındaki haberlere göre, Anvers kenti yakınlarındaki yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla yaklaşan Noel öncesinde bakımevi sakinlerini ziyaret edip, onlara moral vermek istedi. 

Geçen hafta gerçekleşen ziyaretten sonra "Noel Baba" ile temas eden bakımevi sakinlerinden bazıları Kovid-19 belirtileri göstermeye başladı.

İlk olarak 45 kişinin virüs kaptığı açıklandı ancak bu sayı giderek yükseldi.

Yetkililer, şu ana kadar bakımevinde kalan 98 kişiyle, burada çalışan 20 kişinin Kovid-19'a yakalandığını, bu tür bir ziyaretin salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yasak olduğunu açıkladı.

Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Reuters’tan çok çarpıcı 'Türkiye' analizi: İstanbul’da ölümler iki katına çıktı
Türkiye tek yürek oldu! Meclis'teki 4 siyasi partiden S-400 yaptırımlarına ortak tepki
Başkan Muhittin Böcek CHP'li bazı isimleri topa tuttu: İnsan olmayı unuttuklarını gördüm
Sivas'ta 12 yaşında kendini doğalgaz borusuna asmıştı! Sebebi ortaya çıktı
Fatih Altaylı söyledi: Koronavirüs erkeklerde sertleşme sorunu yaratıyor
Son dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye sert tepki kökünden sarsacak
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da denetimde polise maskesiz yakalandı 'Kurban olayım, ceza yazmayın' dedi
Malatya'da belediye binasında intihar şoku! Belediye çalışanı son anda engellendi
Kasımpaşa 5 attı kupada üst tura yükseldi
Isparta'da evde bir anda fenalaştı! 8 yaşındaki çocuktan acı haber
Müdüre fırlatılan sandalye ‘silah’ sayıldı kadın öğretmenin 3 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Şahin Tin eşi ve çocukları kimdir? AK Parti Denizli milletvekili ne dedi?
Yorumlar