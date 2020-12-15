BIST 1.395
DOLAR 7,84
EURO 9,53
ALTIN 465,66
HABER /  SAĞLIK

Reuters’tan çok çarpıcı 'Türkiye' analizi: İstanbul’da ölümler iki katına çıktı

Reuters, Türkiye'de koronavirüs salgınında yaşanan son durumu analiz etti ve "Önceki yıllara oranla İstanbul'da ölümler iki katına çıktı" değerlendirmesi yaptı.

Abone ol

Son dönemde vaka ve ölüm sayısındaki artış ile birlikte toplam vaka sayısı sıralamasında dünyanın 7’nci ülkesi olan Türkiye’de günlük koronavirüs vakalarının küresel ölçekte yüksek olduğuna dikkat çeken Reuters, Ankara’nın tamamen kapanma çağrılarına yanıt vermediğini yazdı.

Reuters, “Sağlık kurum ve kuruluşlarından, muhalefet partilerinden ve İstanbul Belediye Başkanı’ndan gelen ve giderek artan kapanma çağrısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirirken yeni yılda da 5 günlük sokağa çıkma yasağı açıkladı. Hükümet bu yasakların salgının yayılma hızını yavaşlattığını söylerken, günlük vakalar zirveyi gören 30.000’in birkaç bin altında seyrediyor” yorumunu yaptı.

Günde 400’den fazla ölüm

Reuters haber ajansı, İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ile de konuştu. Koç, “Planlamalar ölüm oranlarına göre değişiyor zira Kasım ayında günde 400’den fazla insan öldü bu sayı önceki yılların neredeyse iki katı” açıklaması yaptı.

"Sokağa çıkma yasağı getirerek salgının hızını yavaşlatmamız gerek"

Reuters’a açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise “Birçok insan hükümete güvenmiyor ve bu güven kaybı dolayısıyla aşı olmak istemiyorlar. Aşı yeterli değil. Sokağa çıkma yasağı getirerek salgının hızını yavaşlatmamız gerek. Daha sonra aşı etkili olur. Hafta içi iş yerleri açıkken hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması yeterli değil” ifadelerini kullandı.

İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ayhan Koç, ölüm sayısının geçen yıllara göre neredeyse iki kat arttığını söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2021'de asgari ücret ve kesintiler kaç lira olacak? İşte tüm detaylar... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye tek yürek oldu! Meclis'teki 4 siyasi partiden S-400 yaptırımlarına ortak tepki
Başkan Muhittin Böcek CHP'li bazı isimleri topa tuttu: İnsan olmayı unuttuklarını gördüm
Sivas'ta 12 yaşında kendini doğalgaz borusuna asmıştı! Sebebi ortaya çıktı
Fatih Altaylı söyledi: Koronavirüs erkeklerde sertleşme sorunu yaratıyor
Son dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye sert tepki kökünden sarsacak
Koronavirüs mutasyon geçirdi! Yeni tür daha mı tehlikeli? İngiliz Bakan uyardı
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da belediye binasında intihar şoku! Belediye çalışanı son anda engellendi
Kasımpaşa 5 attı kupada üst tura yükseldi
Isparta'da evde bir anda fenalaştı! 8 yaşındaki çocuktan acı haber
Müdüre fırlatılan sandalye ‘silah’ sayıldı kadın öğretmenin 3 buçuk yıla kadar hapsi istendi
YPG/PKK'lı teröristler Haseke'de muhalif parti ofislerine saldırdı
Safiye'nin gençliğini Masumlar Apartmanı'nda kim oynuyor?
Yorumlar 20 yorum