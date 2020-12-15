Reuters’tan çok çarpıcı 'Türkiye' analizi: İstanbul’da ölümler iki katına çıktı

Reuters, Türkiye'de koronavirüs salgınında yaşanan son durumu analiz etti ve "Önceki yıllara oranla İstanbul'da ölümler iki katına çıktı" değerlendirmesi yaptı.

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Son dönemde vaka ve ölüm sayısındaki artış ile birlikte toplam vaka sayısı sıralamasında dünyanın 7’nci ülkesi olan Türkiye’de günlük koronavirüs vakalarının küresel ölçekte yüksek olduğuna dikkat çeken Reuters, Ankara’nın tamamen kapanma çağrılarına yanıt vermediğini yazdı.

Reuters, “Sağlık kurum ve kuruluşlarından, muhalefet partilerinden ve İstanbul Belediye Başkanı’ndan gelen ve giderek artan kapanma çağrısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirirken yeni yılda da 5 günlük sokağa çıkma yasağı açıkladı. Hükümet bu yasakların salgının yayılma hızını yavaşlattığını söylerken, günlük vakalar zirveyi gören 30.000’in birkaç bin altında seyrediyor” yorumunu yaptı.

Günde 400’den fazla ölüm

Reuters haber ajansı, İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ile de konuştu. Koç, “Planlamalar ölüm oranlarına göre değişiyor zira Kasım ayında günde 400’den fazla insan öldü bu sayı önceki yılların neredeyse iki katı” açıklaması yaptı.

"Sokağa çıkma yasağı getirerek salgının hızını yavaşlatmamız gerek"

Reuters’a açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise “Birçok insan hükümete güvenmiyor ve bu güven kaybı dolayısıyla aşı olmak istemiyorlar. Aşı yeterli değil. Sokağa çıkma yasağı getirerek salgının hızını yavaşlatmamız gerek. Daha sonra aşı etkili olur. Hafta içi iş yerleri açıkken hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması yeterli değil” ifadelerini kullandı.