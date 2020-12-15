ABD'nin koronavirüs aşısı Moderna'ya onay! Koronadan 3 ay yüzde 94.1 koruyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ilaç şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu duyurdu. FDA, Moderna'nın Koronavirüs'e karşı yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu ve herhangi bir güvenlik endişesi yaratmadığını açıkladı.

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ABD'li Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) açıklama geldi. FDA, Moderna aşısının ‘beklentileri karşıladığını’ belirterek aşının 18 yaşın üzerindeki yetişkinlerde herhangi bir özel sağlık sorunu olmadan etkili olduğunu söyledi. ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdikleri korona virüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1’lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıklamıştı.

30 bin kişiye yapıldı

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 corona virüs hastasının 185’inin aşıyı aldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıklanmıştı.

Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Sonuçlar 17 Aralık'ta

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bağımsız danışmanlarının, Moderna'nın aşı çalışmalarını incelemek için 17 Aralık'ta bir araya gelmesi planlanıyor. Daha önce, FDA yetkilileri Pfizer - Biontech corona virüs aşısının verilerini incelemek için 10 Aralık'ta bir araya gelmişlerdi.

En az 3 ay bağışıklık oluşturuyor

Le Figaro’nun haberine göre ilacı Moderna ile birlikte geliştiren Ulusal Alerjiler ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki (NIAID) araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaya göre, Moderna’nın corona virüs aşısı çeşitli yaş gruplarından 34 kişiye uygulanmış, Hakemli dergi New England Journal of Medicine’de yayınlanan çalışmanın sonucuna göre, Moderna’nın Covid-19 aşısının uygulandıktan sonra en az üç ay boyunca corona virüse bağışıklık oluşturduğu açıklanmıştı.

Yan etkileri açıklanmıştı

Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği korona virüs aşılarının yan etkilerini açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre, Moderna’nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7’sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edilmişi, ikinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’unda kas ağrısı, yüzde 5.2’sinde eklem, yüzde 4.5’inde ise baş ağrısı görüldüğü bildirilmişti.

Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren ‘şiddetli’ ateş yaşadığı ifade edilmiş, Pfizer’in testlerine katılan kişilerin yüzde 4’ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptanmış, söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtilmişti.