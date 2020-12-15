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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 506 kişi öldü

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 506 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 64 bin 908'e yükseldi.

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İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 450 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 888 bin 116'ya ulaştığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 506 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 64 bin 908'e yükseldi.

Kısıtlamalar tekrar ağırlaştırılıyor
İngiltere'nin güney bölgelerinde ulusal kısıtlamaların sona ermesiyle artan korona virüs vakaları nedeniyle Çarşamba gününden itibaren Londra, Kent, Essex ve Hertfordshire'da en yüksek seviye yerel kısıtlamaların uygulanacağı duyuruldu.

İngiltere'de bilim adamları, hükümetin yaklaşan Noel tatili için 23-27 Aralık dönemini kapsayarak kısıtlamaların gevşetilmesi kararının kaldırılması için çağrıda bulundu.

İngiltere'nin iki etkili tıp dergisi British Medical Journal ve Health Service Journal, "Kısıtlamaları gevşetmek birçok cana mal olacak" dedi.

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