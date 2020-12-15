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Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

 Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testi sonucunda bir futbolcunun virüse yakalandığı ortaya çıktı. Testi pozitif çıkan futbolcunun tedavi sürecine başlandığı duyuruldu.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi yapılan korona testi sonucunda bir futbolcunun virüse yakalandığını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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