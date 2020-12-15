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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın 13.12.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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