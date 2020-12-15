İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi

KARS'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi iptal edildi.

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KARS'ta dün geceden itibaren etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kars Harakani Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre; İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan iki uçuş sis nedeniyle iptal edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ve İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kars'a planlanan 2 sefer için de yine sis nedeniyle inişlerin gecikeceği belirtildi.