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İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi

Anadolu Ajansı

KARS'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi iptal edildi. 

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KARS'ta dün geceden itibaren etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi  hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kars Harakani Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre;  İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan iki uçuş sis nedeniyle iptal edildi. 

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ve İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kars'a planlanan 2 sefer için de yine sis nedeniyle inişlerin gecikeceği belirtildi.

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