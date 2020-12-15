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Şanlıurfa'da HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.

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ŞANLIURFA Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan Ömer Karadağ, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Karadağ'ın 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suç ve suçluyu övme' iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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