Kedilerin koronavirüsü iki günde yendiği ortaya çıktı

Letonya'da bilim insanları, dünyayı saran yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kedilere etkisi üzerine bir araştırma yaptı. Araştırmada; kedilerin bağışıklık sistemlerinin çeşitli şartlara uyum sağlamakta sıkıntı çekmediği belirtilirken, insanlarda 5 ila 10 gün süren semptom gösterme süresinin kedilerde en fazla iki gün olduğu açıklandı.

Abone ol

Dünyayı saran ve yaklaşık 1,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının evcil hayvanlara da bulaştığı araştırması daha önce yapılmıştı. Bilim insanları, araştırmaları geliştirerek evcil hayvanların, özellikle kedilerin, koronavirüs ile mücadelelerini araştıran bir çalışma yayınladı.

Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesindeki (LLU) bilim insanları tarafından yürütülen ve Letonya kamu haber ajansı tarafından yayınlanan araştırmaya göre; Kovid-19 virüsü bulaşan kedilerin insanlara göre çok daha erken virüsü yendikleri açıklandı.

Bilim dünyasının vardığı genel kanıya göre; insanların koronavirüs semptomlarını 5 ila 10 gün arasında gösterdiği belirtilirken, kedilerin koronavirüs semptomlarını iki gün gösterdikleri açıklandı.

"Kediler oldukça hızlı iyileşiyor" Çalışmanın başında yer alan Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Kaspars Kovalenko, "Kediler sahipleri ile çok yakın temas halindedirler. Koronavirüslü bir kişiyle yakın temasta olan kedilerin virüs kapmama ihtimalleri çok az" ifadelerini kullandı. Kovalenko, "Ama çoğu zaman; bu enfeksiyon, kendi kendini sınırlıyor. Bu nedenle kedilerde 2 gün boyunca klinik belirtiler görülüyor ve kediler oldukça hızlı bir şekilde iyileşiyor. Kedilerin virüsü çok kısa bir süre için yendiğini tespit ettik, çünkü pozitif bir kişiyle çok yakın temasın olduğu ve kedilerin klinik belirtiler gösterdiği durumlarda bile kedilerin solunum yollarında koronavirüs tespit etmedik" şeklinde konuştu.

"Her şarta uyum sağlıyorlar"

Araştırmanın sonucunun çok sayıda kediden alınan sürüntü örneği, kan testi ve dışkı örneğine dayandığını belirten Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Dr. Gundega Murniece, "Kediler hızlıca antikor geliştiriyor. Her şarta uyum sağlayan bir bağışıklık sistemleri var" ifadelerini kullandı.