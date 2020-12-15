Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu: Takımda panik havası yok

FB TV'de Gündem Özel programında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizde bir panik havası yok. Panik havası varmış gibi lanse edilmesinden rahatsızım. Söylememiz gereken gerçekler var. Sezon başından beri mutlaka kayıplarımız olacak. Kötü günlerde olacak. Sahadan gelmiş biri olarak takımımıza ve hocamıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, FB TV'de Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Cumartesi akşamı tüm Fenerbahçelileri ve bizi üzen sonuçla karşı karşıya kaldık. Tüm camiamızdan ve taraftarlarımızın bizim ne kadar üzgün olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç önderliğinde ve bizde bir panik havası yok. Panik havası varmış gibi lanse edilmesinden rahatsızım. Söylememiz gereken gerçekler var. Sezon başından beri mutlaka kayıplarımız olacak. Kötü günlerde olacak. Sahadan gelmiş biri olarak takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Panik havası yok. Başkanımızın önderliğinde ben ve Erol Hoca'nın kurduğu yapıyı yöneteceğiz. Gerek birebir gerek toplu olarak toplantı yaptık. Değerlendirmeler yaptık. Özetle, herkes çok üzgün.

Bizi birleştirecek yegane güç; taraftarlarımız. Taraftarımızla oynasaydık kaybettiğimiz maçları kazanırdık. Oyuncularımız her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyuyor.

"Fenerbahçe mutsuzsa ben de mutsuzum"

2010-11'de şampiyon olduğumuzda 9 puan önümüzde Trabzonspor vardı, şampiyon olduk. Önümüzdeki 84 puanın tamamına talibiz. Geçmişte bir çok örneğini verdik. Fenerbahçe inandığında bunu çevirebilecek güçtedir. Burada umut aşılayan bir kişi değilim. Onların içinden biriyim. Fenerbahçe mutluysa ben de mutluyum, mutsuzsa ben de mutsuzum.

İçeride 3 maç kaybetmemiz bizi çok üzdü. İç saha performansımız teknik boyutunu hocamız değerlendirecektir. Hemen hemen her hafta değerlendirmemizi yapıyoruz. Sistematik bir çalışmamız var. Fenerbahçe iç sahadaki yenilmezlik serilerinde hep taraftarı olmuştur.

Fenerbahçe büyüklüğü bambaşka bir büyüklük. Fenerbahçe, sezon başından beri yaratılan algının içinde olmadık. Bunu yapan kişiler kendileri yapıyor. Fenerbahçe'nin uzun senelerdir gelmeyen şampiyonlukları var. 2010-2011'den beri yaşadıkları çok şey var. Biz bu oyunu bozacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden dolayı bunlar söyleniyor. Herkes müsterih olsun. Bu takım iyi bir takım. Futbolcular, taraftarların neler istediğini biliyor. Fenerbahçe taraftarı en kötü günde bile takımını destekler."