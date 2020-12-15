Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin tepkilerini Pompeo'ya iletti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin tepkileri dile getirdi.Abone ol
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Bu kararın ardından peş peşe tepkiler gelirken; Ankara-Washington hattında ilk temas gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek ABD'nin aldığı karara ilişkin tepkimizi dile getirmiştir" denildi.