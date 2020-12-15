BIST 1.395
DOLAR 7,84
EURO 9,53
ALTIN 465,66
HABER /  EĞİTİM

Okul öncesi eğitim kurumlara yüz yüze eğitim genelgesi

İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim genelgesi göndererek gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitim kurumlarına gönderdiği yüz yüze eğitim genelgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerinin azaltılması ve halk sağlının korunması kapsamında alınan tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yeniden değerlendirildiğini ve ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği kararı alındığını hatırlattı.

Bakan Selçuk, "Bu karar doğrultusunda; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilecektir. Velilerin talebine bağlı olarak ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarımla yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim ana okulları ve uygulama sınıflarının ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğilim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Sazlıdere Barajı'nda tedirgin eden görüntü
Kedilerin koronavirüsü iki günde yendiği ortaya çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin tepkilerini Pompeo'ya iletti
Kira düzenlemesi şartlarına ilişkin genelge 81 il valiliğine gönderildi
Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Yılbaşı öncesinde özel araç ile seyahat sınırlandırılabilir
ABD'nin koronavirüs aşısı Moderna'ya onay! Koronadan 3 ay yüzde 94.1 koruyor
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Nevşehir'i sarsan koronavirüs ölümleri: Aynı aileden 3 kişi 4 günde hayatını kaybetti
Tavuk boyutunda yeni bir dinozor türü keşfedildi
Dünyanın en yalnız ayısıydı! Sevindiren haber geldi
Yalova'da Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi
Masumlar Apartmanı kitap özeti kısa kim yazdı yazarı kimdir?
Yorumlar 1 yorum