Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (15 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16.881'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 5 bin 105'i semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447 oldu.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 235 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı rekor kırdı

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı rekor kırdı. Tedavisi tamamlanan 29 bin 247 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195'e, ağır hasta sayısı ise 5988'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım'' ifadelerini kullandı.