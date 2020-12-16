2020'nin son sıfır faizli otomobil kampanyalarına bakın! 40 bin TL'ye kadar indirim fırsatı
2020'nin bitmesine sayılı günler kala birçok marka otomobillerinde sıfır faiz kampanyası başlattı. Birçok marka ve modelde yıl sonu fiyatlarında 15 bin ila 40 bin TL arasında indirim söz konusu.. Kampanya dahilindeki B, C ve D segment otomobillerde Renault, Ford, Hyundai, Toyota, Nissan gibi dünya devleri var.
Her sene olduğu gibi bu sene de otomobil markaları yılbaşına doğru kampanya yarışına girdi.. Birçok marka ve modelde 2020 model otomobillerin yıl sonu fiyatlarında 15 bin ila 35 bin TL arasında indirimin uygulandığı kampanyalarla B, C ve D segment otomobillerde Renault, Ford, Hyundai, Toyota, Nissan gibi dünya devleri var. İşte 2020 Aralık ayı için belirlenen 15 günlük sıfır araba fiyatları...
Sıfır Nissan Micra 2020 Aralık fiyat listesi: Ortalama 10 bin TL indirim
Aralık ayı sıfır otomobil fiyatlarında indirim uygulayan markalardan Nissan B segmentindeki temsilcisi Micra ile yeni tavsiye edilen peşin alım fiyatlarında kayda değer bir kampanya ile müşterisini karşısına çıktı. Buna göre aralık ayı içerisinde 2020 model Nissan Micra alacak kullanıcılar için belirlenen fiyatlar şöyle;
10 GT 100 düz vites visia paket Micra liste fiyatı 189 bin 100 TL iken aralık ayı kampanya peşin alım fiyatı 181 bin 800 TL'ye geldi. Yine Nissan Micra'nın 1 litrelik motor hacmine sahip otomatik vites CVT tekno paketi 216 bin 700 TL'den 208 bin 400 TL'ye indi. Türkiye'nin en çok okunan haber portalı sabah.com.tr. Nissan Micra da en dolu paket olan 1 litrelik motor hacmine sahip otomatik vitesli Platinum Premium paketinde ise 289 bin 500 TL olan sıfır otomobil fiyatı Önümüzdeki 15 gün içerisinde 278 bin 400 TL olarak belirlendi..
Qashqai'nin en dolu paketinde 40 bin TL'lik indirim
Nissan'ın SUV modellerinin temsilcisi olan Qashqai de 1.3 litrelik motor hacmine sahip dct Visia paket 327 bin 900 TL olan tavsiye liste fiyatı üzerinden gidilen indirim sonrasında 322 1800 tl'ye düştü. Yine Nissan Qashqai nin en çok tutulan modellerinden olan 1.5 litrelik dizel otomatik UEFA Şampiyonlar Ligi Edition paketi 447 bin 400 TL'den 406 bin 900 TL'ye inerek yaklaşık 40 bin liralık bir indirimle müşterisinin hizmetine sunuldu.