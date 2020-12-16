BIST 1.395
DOLAR 7,81
EURO 9,50
ALTIN 465,98
HABER /  GÜNCEL

Koronavirüs nedeniyle yasaklanmıştı! Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kabin bagaj uygulamasının 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normale döneceğini bildirdi.

Abone ol

 Koronavirüs önlemleri kapsamına uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek. 

Konuyla iligli olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.Hayırlı olsun" dedi. 

 

SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek'ten Uygur Türkleri ile ilgili tepki çeken sözler! Türk askerine kurşun sıktılar
Türk Konseyi'nden ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki! Yanındayız
NATO'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında çözüm çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin tepkilerini Pompeo'ya iletti
ABD yaptırımı Erdoğan'a geri adım attıracak mı?
Kira düzenlemesi şartlarına ilişkin genelge 81 il valiliğine gönderildi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de New York Valisine taciz suçlaması!
Bursa’da polis evsiz kişiye ceza kesmedi
Antalya'da korkunç cinayet! Ukrayna asıllı eski sevgilisini öldürdü ceset kokmasın diye...
İstanbul'da çok sayıda adrese DAEŞ baskını! Gözaltılar var
'Van Gölü Canavarı' sandılar, bakın ne çıktı
Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı
Yorumlar 1 yorum