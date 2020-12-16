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12 bin sağlık personeli atandı! Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde

Sağlık Bakanlığ'ına 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için yerleştirme sonuçları açıklandı. Atama sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, yerleştirme sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Adaylar, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden yerleştirme sonuçlarını öğrenebilir.

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercihler 1-7 Aralık tarihleri arasında tamamlanmıştı. KPSS puanına göre yerleştirilecek 12 bin personelin, 7 bini hemşire, bin 700’ü ebe ve 2 bin 864’ü sağlık teknikeri olarak görev yapacak.

Fahrettin Koca: Sonuçlar açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı; ''Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun.''

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