16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi sorgulama

Aralık ayında evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşları 16 Aralık çarşamba günü hangi illerde yattı? Bugün yani 16 Aralık'ta Uşak, Erzurum, Edirne, Samsun olmak üzere toplam 22 ilde maaşlar yattı.

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Aralık ayının ortasına gelirken evde bakım maaşları ne zaman yatar sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. 16 Aralık çarşamba günü 22 ilde evde bakım maaşları yattı... İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

Evde bakım maaşı sorgulama: Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS ile evde bakım aylığı sorgulama:

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı.

Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır: Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.