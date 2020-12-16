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Aksaray'da kısıtlamaya uymayanlar bir de alay etti: Zeki Müren de izleyecek mi?

İhlas Haber Ajansı

AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 genç polis tarafından yakalandı. Gençlerden birisi kendisini görüntülemek isteyen basın mensubuna alaylı bir dille, “Zeki Müren de izleyecek mi?” dedi. O şahıslara toplamda 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

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Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geniş çaplı denetimler yapan polis ekipleri Taşpazar Mahallesi 806 Sokak’ta kısıtlamaya uymayan Mertcan C. (20), Rasim C. (19) ve Resul D. (20) isimli 3 genci yakaladı.

Herhangi bir muaf belgeleri bulunmayan 3 genç polis ekiplerince cezai işlem yapılmak üzere 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan Çevik Kuvvet Şube noktasına getirildi.

"Zeki Müren de izleyecek mi?"

Polis ekipleri tarafından getirilen 3 gençten Resul D. gazetecilerin “Kısıtlamaya neden uymadınız?” sorusuna, “Sen sor diye” cevap verdi. Alay edercesine, “Mertcan kısıtlamaya neden uymadın?” diye arkadaşına soran genç ardından kameramana, “Zeki Müren de izleyecek mi?” diye sordu. Çevik Kuvvet noktasında 3 gence 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.

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