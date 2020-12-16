Gol düellosunda Bursaspor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Bursaspor, İzmir'de Göztepe'yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi.

Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti.

Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Göztepe'nin golleri 32, 84 ve 117'de Ideye, 73'te Cüneyt (kk) ile geldi. Bursaspor'un 5 golü ise 31, 47, 99 ve 120'de Batuhan ile 90+5'te Çağatay Yılmaz'dan geldi.

Bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Batuhan, "Öncelikle kendi performansımdan ziyade, takım olarak mücadelemiz çok iyiydi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Bursaspor'un genç yıldızı ayrıca, 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi.

Batuhan son olarak, hedefinin milli takımda oynamak olduğunu belirterek, "Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.