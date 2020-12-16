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Avrupa'da Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor

Koronavirüse karşı alınan tedbirler Avrupa'da ülkeden ülkeye değişse de kıta genelinde artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlamaların sıkılaştığı görülüyor.

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Noel döneminde artması beklenen koronavirüs vakalarını şimdiden frenlemek isteyen bazı ülkeler, daha önceden gevşettikleri kısıtlamalara yeniden başvuruyor.

Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, İsveç yasakları genişleten ülkelerin başında geliyor.

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