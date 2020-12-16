Avrupa'da Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor

Koronavirüse karşı alınan tedbirler Avrupa'da ülkeden ülkeye değişse de kıta genelinde artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlamaların sıkılaştığı görülüyor.Abone ol
Noel döneminde artması beklenen koronavirüs vakalarını şimdiden frenlemek isteyen bazı ülkeler, daha önceden gevşettikleri kısıtlamalara yeniden başvuruyor.
Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, İsveç yasakları genişleten ülkelerin başında geliyor.
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