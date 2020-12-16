Arçelik, Japon devi Hitachi'yi 300 milyon dolara resmen satın aldı

Arçelik, Japon devi Hitachi'yi 300 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Arçelik'in satın aldığı Hitachi'nin cirosu 1 milyar dolar olurken yapılan anlaşma gereği yeni şirket Hollanda'da kurulacak.

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Arçelik, Japon devi Hitachi firmasının yüzde 60'ını 300 milyon dolara satın aldı. Arçelik, Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında ortaklık oluşturacak. Arçelik’ten satın almaya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapıldı. Açıklamada, "Arçelik ile Hitachi arasında ortak girişim sözleşmesi, marka lisans sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak açıklanırken devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacağı ifade edildi.

Yeni şirket Hollanda'da kurulacak

Arçelik ile Hitachi arasından yapılan anlaşma kapsamında Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek. Arçelik, Japon devinin kuracapı bu şirketin hisselerinin %60'ını satın alacak. İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içeriyor.