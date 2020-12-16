BIST 1.395
DOLAR 7,81
EURO 9,50
ALTIN 465,98
HABER /  EKONOMİ

Arçelik, Japon devi Hitachi'yi 300 milyon dolara resmen satın aldı

Arçelik, Japon devi Hitachi'yi 300 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Arçelik'in satın aldığı Hitachi'nin cirosu 1 milyar dolar olurken yapılan anlaşma gereği yeni şirket Hollanda'da kurulacak.

Abone ol

Arçelik, Japon devi Hitachi firmasının yüzde 60'ını 300 milyon dolara satın aldı. Arçelik, Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında ortaklık oluşturacak. Arçelik’ten satın almaya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapıldı. Açıklamada, "Arçelik ile Hitachi arasında ortak girişim sözleşmesi, marka lisans sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak açıklanırken devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacağı ifade edildi.

Yeni şirket Hollanda'da kurulacak

Arçelik ile Hitachi arasından yapılan anlaşma kapsamında Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek. Arçelik, Japon devinin kuracapı bu şirketin hisselerinin %60'ını satın alacak. İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içeriyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Sağlık Bakanlığı duyurdu Kovid-19 Takip Merkezleri açılıyor pilot illerde başladı
12 bin sağlık personeli atandı! Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde
Koronavirüs nedeniyle yasaklanmıştı! Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor
Doğu Perinçek'ten Uygur Türkleri ile ilgili tepki çeken sözler! Türk askerine kurşun sıktılar
Türk Konseyi'nden ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki! Yanındayız
NATO'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında çözüm çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Osmaniye'de aracının arkasına yazdırdığı ilan görenleri şaşkına çevirdi! Alkışlanacak hareket
Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı kim hangi oyuncu oynuyor?
İzmir'de yıkıcı bir deprem olma olasılığı yüksek! Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Hazırlıklı olunmalı
Fenerbahçe'de 1 ayrılık transfer için 2 aday
Pervin Bağdat kimdir kaç yaşında? Pervin Bağdat dizileri hangisi
Yorumlar