BIST 1.395
DOLAR 7,81
EURO 9,50
ALTIN 465,98
HABER /  GÜNCEL

Ordu'da film gibi olay! Dizide gösterilen telefon numarası yüzünden eşiyle arası bozuldu

Erol D. isimli vatandaş, ‘Yemin’ adlı Türk dizisinin Fas’ta yayınlandığı bir bölümünde oyuncunun aradığı telefon numarasının kendisine ait olduğunu iddia ederek soluğu mahkemede aldı. Erol D. 'Fas vatandaşları, beni dizideki oyuncu sanarak geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Bu yüzden eşim ile sorun yaşıyoruz' dedi.

Abone ol

Ordu'da yaşayan Erol D. (59), Kanal 7’de yayınlanan ‘Yemin’ adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının izinsiz görüntülendiği iddiasıyla Karamel Yapım şirketine 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, ‘Yemin’ adlı dizinin yurtdışında da ilgi gördüğü anlatıldı.

Dava dilekçesinde, “Dizinin Fas’ta yayınlandığı bir bölümünde, dizideki adıyla Cemre karakterinin karşı tarafı telefonla aradığı bir sahne bulunmaktadır. İlgili sahnede Cemre’nin aradığı kişinin telefonu görüntülenmiş ve telefonda Erol D.’nin cep telefonu numarası gösterilmiştir. Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında da aynı sahneden fotoğraf paylaşılmış ve numara daha fazla insanın eline geçmiştir. Erol D. cep telefonu numarasının gösterilmesi konusunda herhangi bir bilgi sahibi değildir ve rızası da yoktur” denildi.

Erol D.’nin dizideki Cemre karakterinin numarası sanılarak Fas vatandaşları tarafından sürekli rahatsız edildiğinin belirtildiği dilekçede şöyle denildi:

"Fas vatandaşları, Erol D.’yi gece geç saatlerde uykusundan uyandırarak rahatsız etmekte, mesajlar atmakta ve uygunsuz fotoğraflar göndermektedir. Dizinin içeriğinden haberdar olmayan Erol D. evliliği bakımından da sorun yaşamış, eşiyle uygunsuz gelen fotoğraflar yüzünden tartışmalı, gergin bir dönem geçirmiştir."

"Telefon kullanmak artık kendisi için çekilmez bir hale gelmiştir. Sosyal hayatında da büyük sorun yaşayan Erol D. gelen telefonlar yüzünden emekliliğin tadını çıkaramamış, huzurlu bir hayat sürememiştir. Bu olay nedeniyle bırakın huzurlu bir hayat sürmeyi 7/24 dilini dahi anlamadığı insanların telefon tacizlerine maruz kalmaktadır. Erol D.’nin hem evliliğini, hem de sosyal hayatını etkileyen bu sebepler manevi zarara yol açmıştır. Kişilik hakları saldırıya uğramıştır."

15 bin liralık manevi tazminat

"Telefon numarasının yurtdışına aktarılmasında rızasının olmadığı sabittir. Numarasının izinsiz kullanılması hukuka aykırıdır. Bu nedenle 15 bin liralık manevi tazminatın davalı yapım şirketinden tahsilini istiyoruz” denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Sağlık Bakanlığı duyurdu Kovid-19 Takip Merkezleri açılıyor pilot illerde başladı
12 bin sağlık personeli atandı! Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde
Koronavirüs nedeniyle yasaklanmıştı! Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor
Doğu Perinçek'ten Uygur Türkleri ile ilgili tepki çeken sözler! Türk askerine kurşun sıktılar
Türk Konseyi'nden ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki! Yanındayız
NATO'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında çözüm çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Yağmurlu havada İBB çimleri suladı vatandaşlar tepki gösterdi
Ordu'da HES kodu için tasarladı görenler şaşırdı! Fikir haklarını aldı
Arçelik, Japon devi Hitachi'yi 300 milyon dolara resmen satın aldı
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Osmaniye'de aracının arkasına yazdırdığı ilan görenleri şaşkına çevirdi! Alkışlanacak hareket
Müge Bayramoğlu kaç yaşında kimdir? Müge Bayramoğlu dizileri hangisi
Yorumlar