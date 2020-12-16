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Abartılacak bir şey var Emre! Bu takım 2013'ten beri şampiyon olamıyor

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan '4 Köşe' programında Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun FBTV'deki açıklamaları değerlendirildi.

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İnternethaber'in yeni programı '4 Köşe' dün akşam ilk kez ekranlardaki yerini aldı. Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünde İlker Duralı, Cüneyt Kaşeler ve Erdal Hoş, spor gündemini masaya yatırdı.

Fenerbahçe'deki kötü gidişatın ardından sarı-lacivertli camiaya seslenen Emre Belözoğlu'nun FBTV'deki açıklamaları değerlendirildi.

Cüneyt Kaşeler: Emre Belözoğlu'nun açıklamalarını izlerken şunu hissettim. Dedi ya biz de yönetime rapor veriyoruz. Bunu ben açıklamam. Bize siz konuşun. Siz kurdunuz bu takımı, siz bu hale getirdiniz. Her şeyi size emanet ettim gidip siz toparlayacaksınız gibi bir hal vardı. Ben öyle hissettim. İçerik ve kıyafet zayıftı. Abartılacak bir şey yok diyor. Abartılacak bir şey var. Bu takım en son 2013-2014'ten beri bu takım şampiyon olmuyor. Bu insanlar tabiki 'acaba' der 'yine mi' der.

İlker Duralı: Bence bugünkü programda Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'ndan ziyade Fenerbahçe yönetimi adına açıklama yapan Emre Belözoğlu gibi. Sportif direktör çıkıp biz üç gün önce mağlup olduk ama mağlubiyetten sonra bunları konuştuk diye açıklama yapmaz.

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