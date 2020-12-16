Koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelliyor talep patlaması yaşanıyor
BİNLERCE yıldır hem sağlık hem de kozmetik sektöründe kullanılan zeytin yaprağına talep, koronavirüse karşı kullanılması nedeniyle arttı. Zeytin ve zeytinyağı gibi yaprağının da çok faydalı olduğunu belirten Hataylı Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, zeytin yaprağı çayının vücuda geçen virüslerin çoğalmasını engellediğini ve koronavirüse karşı etkili olduğunu söyledi.
Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, zeytin yaprağında bulunan oleuropeinin virüslerin protein eriten proteaz enzimini ve kendini çoğaltmaya yarayan viral transkriptaz enzimini bloke ettiğini ve virüsün hastalık yapmasını önlediğini belirtti.
Hatay bölgesinde de fazlasıyla bulunan zeytin ağacı yapraklarının pandemi sürecinde etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini ve ciddi faydalarının tespit edildiğini aktaran Çolakoğlu, "Zeytin ağacı bin yıl veya daha fazla yaşayan bir ağaçtır. Bu yapısı, bakteri ve virüslere karşı kendisini koruyabilmesinden kaynaklanmaktadır. Zeytin yaprağında bulunan oleuropein maddesi virüsün vücuda zarar vermesini engellediği saptanmıştır. Aynı etkisi daha önce HIV virüsünde de gösterdiği kanıtlanmıştır" dedi.
Hazırlanışı çok kolay: Özellikle Hatay bölgesinde çok kolay bulunabilen bir bitki olan zeytin ağacı yaprağının masrafsız ve hazırlanışı çok kolay olan çayı içmeyi herkese tavsiye eden Çolakoğlu, zeytin yapraklarının kırıldıktan sonra su ile beraber 3- 4 dakika kaynatılıp içilebileceğini ve bunun soğuduktan sonra da dolapta muhafaza edilip aralıklarla tüketilebileceğini anlattı.
Virüs kalkanı: Narenciye, nane, meyan kökü, kekik ve karanfilin virüse karşı bir kalkan olduğunu da kaydeden Çolakoğlu, günlük yapılması gereken doğal korunma yöntemlerini ise şöyle sıraladı: