Koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelliyor talep patlaması yaşanıyor

Hatay bölgesinde de fazlasıyla bulunan zeytin ağacı yapraklarının pandemi sürecinde etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini ve ciddi faydalarının tespit edildiğini aktaran Çolakoğlu, "Zeytin ağacı bin yıl veya daha fazla yaşayan bir ağaçtır. Bu yapısı, bakteri ve virüslere karşı kendisini koruyabilmesinden kaynaklanmaktadır. Zeytin yaprağında bulunan oleuropein maddesi virüsün vücuda zarar vermesini engellediği saptanmıştır. Aynı etkisi daha önce HIV virüsünde de gösterdiği kanıtlanmıştır" dedi.