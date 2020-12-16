BIST 1.405
DOLAR 7,80
EURO 9,51
ALTIN 464,75
HABER /  YEREL

Mersin'de 'Evsizim' deyip sığındığı iş yerinden 20 bin liralık soygun yaptı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de, 'evsizim, işe ve kalacak yere ihtiyacım var' diyerek, bir oto yıkamacıda işe başlayan, geceleri de iş yerinde kalan O.N.C. (52), hafta sonu kısıtlamasından sonra 20 bin TL değerindeki eşyaları çaldı. Polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Abone ol

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde yaklaşık 1 hafta önce oto yıkama dükkanı bulunan D.E. (35) ile tanışan O.N.C., sokaklarda yaşadığını belirterek, hem işe hem de kalacak bir yere ihtiyacı olduğunu söyledi. D.E. tarafından işe alınan O.N.C., hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 11 Aralık Cuma günü mesai bitiminden sonra dükkanı kilitleyerek uyudu.

Cumartesi ve pazar günlerini iş yerinde geçiren O.N.C., kısıtlamanın sona erdiği pazartesi sabahı saat 06.00 sıralarında, 2 çantaya koyduğu 1 laptop ve araçların kaportasında kullanılan pasta cila ile seramik kaplama malzemelerini alarak kaçtı.

20 TL değerinde malzeme çaldı

Sabah geldiğinde yaklaşık 20 bin TL değerindeki malzemelerin çalındığını gören iş yeri sahibi D.E., polisi arayarak şikayetçi oldu. Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından malzemeleri O.N.C.'nin çaldığını tespit etti. Adana'daki bir otele yerleştiği belirlenen O.N.C., çalıntı malzemelerle birlikte yakalanıp Mersin'e getirildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Finans uzmanı Satıroğlu'ndan bomba dolar tahmini! Tarih verdi 7.26'a kadar düşecek
‘CHP’li başkan Gül Ustaer’i taciz edip balkondan aşağı attı’ iddiası olay yarattı
Çin aşısında kötü haber! Çin'den gelecek aşı bürokrasiye takıldı 2021'e kaldı
Koronavirüste son hafta raporu! Yoğun bakımlar yüzde 20 rahatladı
Abartılacak bir şey var Emre! Bu takım 2013'ten beri şampiyon olamıyor
Osmaniye'de aracının arkasına yazdırdığı ilan görenleri şaşkına çevirdi! Alkışlanacak hareket
ÖNCEKİ HABERLER
Piyasalar Merkez Bankası PPK toplantısına kitlendi! Dolar euro ne kadar?
Selcan Asyalı kimdir kaç yaşında Selcan Asyalı şarkıları
Sağlık çalışanı evinde kızıyla birlikte ölü bulundu: Kızına zarar vereceğine inanmıyorum
Ankara'da pes dedirten olay! Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: İki daireyi halıyla birleştirip...
Adana'da kaza yaptığını polisten öğrendi sürücünün ifadesi şaşırttı
Safiye'nin gençliğini Masumlar Apartmanı'nda kim oynuyor?
Yorumlar