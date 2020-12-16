‘CHP’li başkan Gül Ustaer’i taciz edip balkondan aşağı attı’ iddiası olay yarattı

Haziran 2015 seçimlerinde CHP Antalya Milletvekili aday adayı Gül Ustaer, 6 ay önce evinin balkonundan düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ustaer'in yoğun bakımda tedavisi sürerken, anne Fatma Ustaer, CHP Kemer eski İlçe Başkanı R.S.U’nun cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra balkondan aşağı atılmış olabileceğini iddia etti.

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Mustafa Akaydın’ın başkanlığı döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Yardımcısı olarak görev yapan, 2015 seçimlerinde CHP Antalya Milletvekili aday adayı olan, geçtiğimiz dönem ise CHP Kaş İlçe Kongresi’nde başkan adayı olarak yarışan Gül Ustaer, 27 Haziran’da, Kaş’taki evinin balkonundan, 1,5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı.

"İstismara uğradı ve balkondan aşağı itildi" iddiası

Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 6 aydır yaşam mücadelesi veren Ustaer’in, kamuoyuna yansıyan bilgilerin aksine dengesini kaybederek düşmediği, CHP Kemer eski İlçe Başkanı R.S.U’nun da içinde bulunduğu ortamda cinsel istismara uğradığı ve balkondan aşağı itildiği iddia edildi.

"Ama işin aslı öyle değilmiş"

Olay günü yaşananlara dair şok edici detayları paylaşan anne Fatma Ustaer, Lider Antalya’nın haberine göre, “Kızım, kız arkadaşıyla birlikte evdeydi. Sonrasında eve 2 erkek daha gelmiş. Anlattıklarına göre alkol almışlar ve ilerleyen saatlerde kızım dengesini kaybederek balkondan düşmüş. Ama işin aslı öyle değilmiş. Sonrasında eve gittiğimde gördüm. Arkadaşı kanlı çamaşırları yıkamış, sermiş. Yani çamaşır yıkayacak, valizlerini toplayacak kadar durmuşlar” dedi.

"Kızım CHP Kemer eski ilçe başkanının şiddetine uğradı"

Olay günü kızıyla aynı evde bulunan eski sevgilisi CHP Kemer eski İlçe Başkanı R.S.U. tarafından kızının kasten şiddete uğradığını düşündüğünü dile getiren anne Ustaer, “Düşmüş olması mümkün değil. Düştüğü zaman beyin kanaması geçiriyor ama başka bir yerinde kırılma ya da yaralanma yok. Kızımın başına ya sert bir şeyle vurdular ya da duvara çarptılar.

"Kızımın arkadaşını tehditle susturmuşlar"

Evdeki diğer şahısları tanıyorum. Siyasetin içinde olan kişiler. O gece bizim onların orada olduğundan haberimiz yoktu. Hastaneye gelmeden zaten kızımı indirmişler. Kameralara gözükmemek için hastaneye girmemişler. Kesinlikle kaza değil. İlk önce kız arkadaşı bize evde başkalarının olduğunu söylemedi. Ertesi gün ise diğerlerinin de olduğunu yemek yiyip gittiklerini söyledi. Niye sakladığını sordum. Geçiştirdi. Sanırım tehdit ettiler. Kızı susturmuşlar. Söylemesini istememişler” ifadelerini kullandı.

Ustaer’in annesi, kızının cinsel istismara maruz kalmış olabileceğini söyledi.



Savcılık dava açtı, iddianame hazırlandı

Savcılık tarafından olaydaki şüpheleri ve çelişkileri ortaya koyan deliller değerlendirilerek dava açıldı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede de “Gül Ustaer’in eski sevgilisi CHP Kemer eski Başkanı R.S.U ve onun bir arkadaşı ile Ustaer’in kız arkadaşı olan H.Ç’nin aynı evde alkol aldıkları, R.S.U’nun anlık kıskançlık krizi sonucu Ustaeri’ni itmiş olabileceği ve R.S.U’nun talimatıyla H.Ç’nin, Gül Ustaeri’nin telefondaki arama, mesaj kayıtlarını sildiği” ifadelerine yer verildi.