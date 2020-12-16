Piyasalar Merkez Bankası PPK toplantısına kitlendi! Dolar euro ne kadar?

Piyasalar bugün Merkez Bankası Başkan Naci Ağbal'ın 2021 yılına ilişkin para ve kur politikası sunumunda önümüzdeki dönem para politikası ve rezerv yönetimine ilişkin vereceği mesajları takip edecek. Merkez'in açıklamalarının ardından ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı izlenecek.

Abone ol

Hazine yoğun Şubat ve Nisan itfa programını bir miktar rahatlatmak adına dün piyasa yapıcı bankalara yönelik değişim ihaleleri gerçekleştirdi. İhalelerde Şubat ve Nisan 2021 itfalı tahviller geri alınırken yerine 2028 ve 2030 vadeli TÜFE’ye endeksli ve sabit kuponlu tahviller verildi. Toplam 7.7 milyar TL civarında değişim gerçekleştirildi.

ABD’den yaptırım beklentileriyle geçen hafta 8’in üzerine çıkan dolar/TL yaptırımların açıklanmasıyla birlikte bir önceki hafta işlem gördüğü 7.8’in hemen üzerinde denge buldu. Bankacılar ABD’nin açıkladığı yaptırımların Türkiye’nin makro dengesine belirgin bir etkisinin olmayacağının anlaşılmasıyla dolar/TL’nin gerilediğini ancak önümüzdeki dönemde AB ve ABD’nin yaptırımların söylemlerinin devam etmesi halinde yeniden satış baskısı yaşanabileceğine dikkat çekti.

'Para ve kur politikası sunumu' yön belirleyici olabilir

TCMB’nin para ve kur politikası metni her yıl Aralık ayında yayımlanıyor ve takip eden yıl TCMB’nin izleyeceği politikalara ilişkin bir çok öngörüye de baz oluşturuyor.

Naci Ağbal’ın TCMB Başkanı olduktan sonra düzenleyeceği ilk basın toplantısının içeriği piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Piyasalarda kasım ayında enflasyonun yüzde 14’ün üzerine çıkması ile birlikte TCMB’den önümüzdeki hafta 100-150 baz puan yeni faiz artışı beklentisi oluştu. Ağbal’ın söylemlerinden önümüzdeki hafta yeni sıkılaştırma yapılıp yapılmayacağı yönündeki sinyaller takip edilecek.

"TCMB’ye ait döviz rezervi eksi 50 milyar dolar civarında"

Bir başka konu ise rezervler. TCMB kamu bankaları aracılığıyla yaklaşık iki yıl sürdürdüğü döviz satışları ile rezervlerinin yaklaşık 130 milyar dolarını kaybetti. Bankacıların hesaplamalarına göre sahipliği TCMB’ye ait döviz rezervi eksi 50 milyar dolar civarında.

Dolarizsayon

Piyasa TCMB’nin önümüzdeki dönemde rezerv birikimi yapması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak rezerv birikimi için kalıcı portföy akımları ve dolarizasyondan geri dönüş de olması gerekiyor. Mevcut durumda son 1 aylık dönemde yaklaşık 11 milyar dolar yabancı girişi gerçekleşmiş durumda. Dolarizsayonda ise henüz belirgin bir geri dönüş sinyali yok.

Rezerv artışı için...

Geçmişte rezerv artışı için en yoğun kullanılan yöntemler reeskont kredisi ve döviz alım ihaleleri. Hali hazırda reeskont kredileri ilk 11 ay itibarıyla TCMB rezervlerine yaklaşık 22 milyar dolar katkı yaptı. Döviz alım ihalesi ise 2010’lu yılların başından beri yapılmadı.