BIST 1.405
DOLAR 7,80
EURO 9,51
ALTIN 464,75
HABER /  YEREL

Yargıtay, Ceren Özdemir'in katiline verilen cezanın onanmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

Abone ol

Ordu’nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika gelişmesine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’a verilen hapis cezasının onanmasını talep etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
‘CHP’li başkan Gül Ustaer’i taciz edip balkondan aşağı attı’ iddiası olay yarattı
Çin aşısında kötü haber! Çin'den gelecek aşı bürokrasiye takıldı 2021'e kaldı
Koronavirüste son hafta raporu! Yoğun bakımlar yüzde 20 rahatladı
Abartılacak bir şey var Emre! Bu takım 2013'ten beri şampiyon olamıyor
Osmaniye'de aracının arkasına yazdırdığı ilan görenleri şaşkına çevirdi! Alkışlanacak hareket
Fenerbahçe'de 1 ayrılık transfer için 2 aday
ÖNCEKİ HABERLER
Sinop'ta feci kaza! Araç kıyıdaki tekneye çarptı
istanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır 2020
Eskişehir'de 10 günde 94 kişi ölmüştü! Tedbirler işe yaradı vakalar azaldı
Irak'ın kuzeyinde 3, Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
En az 570 bin Uygur Türkünün zorla pamuk tarlalarında çalıştırıldığı ortaya çıktı
Arzu Çerkezoğlu kiminle evli eşi Ali Çerkezoğlu kimdir mesleği nedir?
Yorumlar