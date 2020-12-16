Selcan Asyalı kimdir kaç yaşında Selcan Asyalı şarkıları

Seni Severdim ve Anladım Ki şarkıları ile sevilen şarkıcı Selcan Asyalı özel hayatıyla merak konusu oldu. Bugün Alişan ve Demet Akalın'ın programına konuk olan Selcan Asyalı aslen Kütahyalı ve 37 yaşında. İnstagram hesabında 81 bin kişi tarafından takip edilen şarkıcı paylaşımları ile dikkat çekiyor.

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Son günlerde hem şarkıları hem de sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken isimlerden biri de Selcan Asyalı oldu. İşte Selcan Asyalı hakkında merak edilen Selcan Asyalı kimdir, Selcan Asyalı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Selcan Asyalı kimdir: 1984 yılında Artvin'de doğdumlu olan Selcan Asyalı, 16 yaşındayken lösemili çocuklar yararına Kütahya'da düzenlenen bir organizasyonda ilk kez sahneye çıktı. Profesyonel olarak ise 18 yaşından beri sahnelerde yer alan Selcan Asyalı, Gazi Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda 4 yıl korolara katılarak müzik çalışmalarında bulundu.

Selcan Asyalı, 2016 yılında Avrupa Müzik etiketiyle "Helal Et" adlı ilk stüdyo albümünü çıkardı. Tamamen yeni bestelerden oluşan albümünde; Aysel Gürel, Ersay Üner, Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Emirkan, Şebnem Sungur, Ravi İncigöz, Yasemin Pulat, Cüneyt Tek, Reşit Gözdamla gibi isimlerle çalıştı.

Şarkıcı Asyalı, albümünden ilk çıkışını Nadir Bekar yönetmenliğinde kliplendirilen ve Ersay Üner'e ait olan "Seni Severdim" şarkısıyla yapmıştır. İkinci klip çalışmasını ise albümün isim şarkısı olan ve sözleri Şebnem Sungur'a, bestesi Ayla Çelik'e ait olan "Helal Et" adlı şarkıyla yapmıştır. 2017 yılının yaz aylarında ise "Zor Gibi" şarkısının video klipi, dinleyicilere sunulmuştur. Şarkıcının sunulan video klipleri, milyonlarca kez izlenerek büyük bir başarı yakalamıştır.

2017'de ise "Zor Gibi" şarkısının video klibi, dinleyicilere sunuldu.

Selcan Asyalı Şarkıları

• "Helal Et" Albümü (2016-Avrupa Müzik) Şarkıları

• Zor Gibi, Helal Et,

• Seni Severdim,

• Bal Dudak,

• Ben Böyle Gidemem,

• İkimizden Öte,

• Az Zehir Az da Bal