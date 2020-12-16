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Finans uzmanı Satıroğlu'ndan bomba dolar tahmini! Tarih verdi 7.26'a kadar düşecek

Ünlü finans uzmanı Tunç Şatıroğlu dalgalı seyreden dolar ile ilgili bomba bir tahmin paylaştı. Şatıroğlu, doların Mart ayı gibi 7.26'ya kadar gerileyeceğini söyledi.

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Dolar yatırımcılarının inişli çıkışlı kur grafiğine yönelik endişesi devam ederken ABD'den gelen yaptırım kararı dolarda beklenilen etkiyi yaratmadı. Yaptırım kararı sonrası yükselmesi beklenen dolar çok küçük miktar yukarı gitse de tekrar yönünü aşağıya çevirdi. Dolar kuru şuan 7.80 bandında seyrediyor.. Son gelişmeler bu şekildeyken ünlü finans uzmanı dolar ile ilgili çok dikkat çekici bir tahmin açıkladı. 

Yeni dolar analizini yayınladı

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu Youtube kanalında dolar kuru ile ilgili yeni teknik analizini yayınladı.

Şatıroğlu ''Yeni yaptırımlar falan beklemiyorum bu yüzde dolar kurunda yükseliş beklemiyorum tam aksine düşüş bekliyorum. Doların 7.75 desteğine önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyorum çünkü yabancı yatırımcıların girişinin devamını bekliyorum burayı bir şekilde kırıp aşağı gelmesini bekliyorum. Aşağıda 7.50 vardı ancak 7.50'den evvel arada da başka yerlere gelmesini bekliyorum.'' dedi.

'Dolar 7.26 olacak'

Şatıroğlu doların önümüzdeki dönemi ile ilgili ''doların 7.63'e gelmesini bekliyoruz, ondan sonra 7.41 desteğine gelmesini bekliyoruz'' dedi.

Şatıroğlu doların Mart ayı gibi 7.26'lara geleceğini söyledi

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