Mehmet Ekici devre arasında Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir takıma transfer olmayan ve şu an boşta olan Mehmet Ekici, Süper Lig'e dönme hazırlığı yapıyor.

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Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra adı Galatasaray’la da anılan ancak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96’ya imza atacağı konuşulan Mehmet Ekici’nin devre arasında Süper Lig’e dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Süreç boyunca Süper Lig ekipleriyle zaman zaman görüşmeler gerçekleştiren futbolcu, son olarak BB Erzurumspor ile temas halindeydi ancak BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş'in istifasının ardından Mehmet Ekici ile yapılan görüşmelerin askıya alındığı, 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekipleriyle yeniden masaya oturacağı iddia edildi.