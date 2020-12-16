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EPDK belirledi! Doğalgazda bağlantı bedeli 749 lira oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılında geçerli olacak doğalgaz dağıtım bağlantı bedelini 749 lira olarak belirledi.

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EPDK, 2021 yılında geçerli olacak doğalgaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi. Buna göre abone bağlantı bedelleri 749 lira, ilave abone bağlantı bedeli 651 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli 651 lira, kombi için güvence bedeli 620 lira, soba güvence bedeli 551 lira olarak belirlendi.

Merkezi sistem güvence bedeli 551 lira, ocak güvence bedeli 35 lira, şofben güvence bedeli 70 lira olacak. Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 306 lira, sayaç açma kapama bedeli 30 lira, servis kutusu söküm bedeli ise 260 lira olacak. Sayaç tiplerine göre iç tesisat işlem bedelleri ile 52 lira ile 397 lira arasında belirlendi.

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