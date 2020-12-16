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Arda Turan'dan 'emekli ol' yorumuna tepki: Yandık bu sosyal medyayla

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla yenerek adını bir üst tura yazdırırken Arda Turan, maç sonu bir taraftarla sözlü münakaşaya girdi.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Türk Telekom Arena'da Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü 44. dakikada penaltı kullanan Belhanda'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.

Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası Arda Turan'ın Instagram paylaşımına tecrübeli oyuncunun performansıyla ilgili bir eleştiri mesajı geldi.

"Emekli ol kaptan''
Galatasaraylı bir taraftar, "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun" diyerek yıldız ismin performansını eleştirdi.

"Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz"
Kaptan Arda ise "Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz" diyerek yapılan eleştiriye katılmadığını belirtti. Maçın 67. dakikasında Arda Turan yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

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