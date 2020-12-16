ABD'nin gay olduğunu gizlemeyen ilk bakanı! Joe Biden, Pete Buttigieg'i ulaştırma bakanı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Ulaştırma Bakanlığı'na ülke donanmasında çeşitli görevler üstlenmiş ve eski belediye başkanı olan Pete Buttigieg'i getirdi.

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Amerika'daki başkanlık yarışında Donald Trump'a karşı zafer elde eden Joe Biden, renkli bir ekiple çalışacağını sürekli dile getiriyordu. Amerika'nın 46. Başkanı olan Joe Biden, kabinesini şekillendirmeye başladı.

Joe Biden, Ulaştırma Bakanlığı için başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i seçti.

Gay kimliğini saklamıyor

Daha önce ABD Donanması’nda istihbarat görevlisi olarak Afganistan’a giden ve 29 yaşındayken belediye başkanlığı yapan Pete Buttigieg, Amerika'da bakanlık görevine gelecek ilk gay isim oldu. Özellikle eşcinseller tarafından oldukça desteklendiği gözlenen Pete Buttigieg’ın, 30 yaşındaki öğretmen Chasten Glezman ile evli olduğu biliniyor.