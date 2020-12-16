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 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu' hazır

Anadolu Ajansı

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde dijital teknoloji kullanımı artan öğretmenler için “Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu” hazırlandığını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışmalarımızın öncelik ve kapsamını sahanın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde dijital teknoloji kullanımı artan meslektaşlarımız için önemli bir kaynak hazırladık. http://bit.ly/3nsf8Wk ‘Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu’ hazır” ifadelerini kullandı.

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