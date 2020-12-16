Bilet Slaven Bilic'e kesildi! 48 saat içinde kovulabilir

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, tek galibiyetle 19'uncu sırada yer alınca bilet teknik direktör Slaven Bilic'e kesildi. Hırvat teknik adamın yerine isimler aranmaya başlandığı, 48 saat içinde kovulabileceği belirtildi.

Abone ol

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in koltuğu sallantıda. Ligde son olarak Manchester City ile berabere kalan West Bromwich, Bilic ile yol ayrımına girdi.

The Times'ta yer alan habere göre, West Bromwich'in Manchester City karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik, Slaven Bilic'in kulüpteki konumunu değiştirmedi. Habere göre Hırvat teknik adam 48 saat içinde görevinden alınabilir.

Koltuğuna 4 aday isim var

West Bromwich yönetimi Bilic'in görevine son vermeyi planlarken 52 yaşındaki teknik direktörün yerine gelebilecek adaylar da belli olmaya başladı. Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes ve Eddie Howe, Bilic'in yerine düşünülüyor.

West Bromwich Albion'daki ikinci sezonunu geçiren Slaven Bilic, geçen sezon takımı Premier Lig'e yükseltmişti. Bilic yönetiminde bu sezon ligde yalnızca bir galibiyet alabilen lacivert-beyazlılar 13 haftada toplanan 7 puanla 19. sırada yer alıyor.

Slaven Bilic 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.