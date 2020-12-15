Onur Saylak kiminle evli eşi Gözde Yılmaz kimdir?

Son olarak Babil dizisi ile ekrana gelen oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu. Bu mutlu haber sonrası birçok kişi Onur Saylak evli mi eşi Gözde Yılmaz kim araştırması yapmaya başladı.

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Tuba Büyüküstün ile boşandıktan sonra Gözde Yılmaz ile birlikte olmaya başlayan oyuncu Onur Saylak, 3. kez baba oldu. Bu sevindiren haberin ardından Onur Saylak evli mi, sevgilisi Gözde Yılmaz kimdir sorularını merak etti.

Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 12 Aralık 2020, Cumartesi günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Deniz Ali adını verdi. Doktorların yaptığı açıklamada bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi olduğu öğrenildi.

Gözde Yılmaz kimdir: Meslek hayatına muhabir olarak başlayan Gözde Yılmaz, 2008 yılına kadar muhabirlik görevini sürdürürken aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nde Radyo-Televizyon ve Anadolu Üniversitesi'nde de Halkla İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2008 yılında bir medya şirketine katılan Gözde, şirketin ve temsil ettiği sanatçılarla birlikte dizi ve filmlerin basın danışmanlığı görevini yürütüyor.